Handball-Regionalliga : TSV Bonn rrh. ist auf Augenhöhe mit dem Topteam

Bonn Handball-Regionalligist TSV Bonn rrh. verliert unglücklich 34:35 gegen den Tabellenzweiten Korschenbroich. Dabei wäre mehr drin gewesen.

Trotz einer wieder starken, überzeugenden Vorstellung unterlagen die Handballer der TSV Bonn rrh. am 18. Spieltag der Regionalliga Nordrhein beim TV Korschenbroich, einem der beiden heißen Favoriten auf die Meisterschaft, knapp mit 34:35 (17:17). Nach der Niederlage ist die TSV auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht. Da die Liga wegen Karneval eine zweiwöchige Spielpause einlegt, steht für die Beueler die nächste Partie erst am 25. Februar in der Sporthalle Ringstraße gegen den HC Weiden 2018 auf dem Programm.