Handball-Regionalliga : TSV Bonn rrh. will schnell in ruhige Gefilde kommen

Gut drauf präsentierte sich die TSV Bonn rrh. in den jüngsten Spielen. Daniel Rohloff will den Aufwärtstrend auch gegen Weiden fortsetzen. Foto: Wolfgang Henry

Bonn Die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. erwarten am Samstag den HC Weiden. Worm und Struif fallen aus.

Nach der zweiwöchigen Karnevalspause erwarten die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Ringstraße) als Zehnter den Tabellennachbarn HC Weiden 2018. An das Hinspiel in Weiden erinnern sich die Beueler sehr gerne. Mit 33:29 gelang damals nach einer Negativserie von 0:8 Punkten am fünften Spieltag der erste Saisonsieg.

Auch diesmal ist die Partie für beide Mannschaften eminent wichtig, denn den Neuntplatzierten – derzeit BTB Aachen – trennen vom möglichen zweiten Abstiegsrang 13 nur drei Punkte. „Für uns gilt es dementsprechend, so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich zu sammeln, damit wir in ruhige Gefilde kommen und wir nicht davon abhängig sind, was in der 3. Liga passiert“, sagt TSV-Trainer Frank Berblinger.

Das neue Weidener Trainergespann mit Chefcoach Marc Schlingensief und seinem Assistenten Stefan Kuck stand vor Saisonbeginn vor einem ziemlichen Umbruch, denn etliche Spieler, darunter einige Leistungsträger, hatten aufgehört. Für die durchweg jungen Neuzugänge war die Nordrheinliga sportliches Neuland. So verfügt Schlingensief mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren über einen der jüngsten Kader der Liga. In den letzten Spielen, die verloren gingen, fielen einige wichtige Leistungsträger mit Verletzungen aus. Nach einer dreiwöchigen Pause dürften die Weidener aber am Samstag wieder in kompletter Besetzung auflaufen.