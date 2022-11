Turn-Weltmeisterschaft : Turnerin Seitz mit Platz vier am Stufenbarren „glücklich“

Turnerin Seitz mit Platz vier am Stufenbarren „glücklich“

Elisabeth Seitz turnt am Stufenbarren. Sie belegte den sechsten Platz in dieser Disziplin. Foto: Marijan Murat/dpa

Liverpool- Trotz verpasster Medaille wertet Europameisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart ihr Abschneiden bei der Turn-WM in Liverpool als Erfolg.

Für eine Medaille hat es nicht gereicht. Doch Europameisterin Elisabeth Seitz zeigte sich nach ihrem vierten Platz am Stufenbarren bei der Turn-WM in Liverpool alles andere als enttäuscht.

„Ich bin einfach nur glücklich und superstolz auf mich“, sagte die Stuttgarterin, die für ihren Vortrag 14,366 Punkte bei einer D-Note von 6,1 bekommen hatte. Die Podestplätze gingen an Titelverteidigerin Wei Xiaoyuan aus China, die mit 14,966 Punkten vor der US-Amerikanerin Shilese Jones (14,766) und Olympiasiegerin Nina Derwael aus Belgien (14,70) rangierte.

Guter Vortrag, sicherer Stand

Seitz war vor 8.000 Zuschauern in der M&S Bank Arena der britischen Hafenstadt als Fünfte an die beiden Holme gegangen, zeigte einen guten Vortrag und einen Abgang in den sicheren Stand. Den zweiten Platz, den die Vorkampf-Achte danach innehatte, musste sie wieder abgeben. Die Medaillengewinnerinnen präsentierten schwerere Vorträge und bekamen auch minimal bessere Ausführungsnoten.