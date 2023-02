Volleyball: 2. Bundesliga : TuS Mondorf marschiert zum Titel

Mondorf Der TuS Mondorf hat seinen Vorsprung in der 2. Volleyball-Bundesliga auf Platz zwei vergrößert. Gegen Schöneiche gab es einen lockeren Sieg.

Die Volleyballer des TuS Mondorf stürmen in der zweiten Bundesliga Nord ihrer Titelverteidigung entgegen. Durch den eigenen 3:0 (25:17, 25:20, 25:22)-Erfolg über die TSGL Schöneiche und den gleichzeitigen 0:3-Patzer des VC Bitterfeld in Warnemünde hat sich der Vorsprung des TuS Mondorf erneut vergrößert. Neuer Zweitplatzierter ist nun der SV Lindow-Gransee, der bei sieben noch ausstehenden Spielen neun Punkte Rückstand auf Mondorf hat. Der TuS hat zudem ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenz.

Selbst für den Fall, dass Mondorf sein ausstehendes Nachholspiel gegen Bitterfeld verlieren sollte, würde der Vorsprung immer noch sieben Punkte betragen. Bei der Anzahl der ausstehenden Spiele müssen die Verfolger alles gewinnen und Mondorf gleichzeitig drei Spiele verlieren, was eigentlich nicht mehr realistisch ist. „Es sind noch ein paar Spiele, aber es sieht mittlerweile immer besser für uns aus“, sagt auch Klaus Utke. Der Teammanager des TuS Mondorf sah am Samstag in der Bonner Hardtberghalle eine überlegene eigene Mannschaft, die ihre Hausaufgaben souverän und routiniert erledigte.

Nach einem spielfreien Wochenende – das ursprünglich angesetzte Top-Spiel gegen den direkten Verfolger VC Bitterfeld-Wolfen wurde vom Verband auf den 25. März verlegt – greifen die Zweitbundesliga-Volleyballer des TuS Mondorf wieder ins Geschehen ein. Der Tabellenführer hat am Samstag Heimrecht, wenn es in der Bonner Hardtberghalle gegen den Viertplatzierten PSV Neustrelitz geht (20 Uhr).

Zweitliga-Volleyballer gegen Neustrelitz : TuS Mondorf ist gerüstet für das Spitzenspiel

Als klarer Favorit geht Volleyball-Zweitliga-Spitzenreiter TuS Mondorf am Samstag um 20 Uhr (Hardtberghalle) in die Partie gegen die TSGL Schöneiche.

Volleyball-Zweitligist klarer Favorit : Mit Schöneiche hat der TuS Mondorf noch eine Rechnung offen

Wie gut das Teamwork in der Mannschaft funktioniert, zeigte sich am Samstagabend: alle vier Spieler wurden nicht eingesetzt, befanden sich aber im Kader und feuerten ihr Team von der Bank aus an. Wie wichtig ein breiter Kader ist, darüber herrschte nach dem klaren Dreisatzerfolg einmal mehr Einigkeit. Die verbliebene Truppe spulte ihr Programm locker herunter und gab sich keine Blöße, entschied jeden Satz, ohne in Rückstand zu geraten. „Wir haben eben nicht nur gute erste sechs Spieler, sondern jeder Spieler gehört ins Team. Und gute Mannschaften zeichnen sich auch durch einen breiten Kader aus“, sagte Utke.