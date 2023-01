Australian Open : „Überhaupt nichts gespürt“: Djokovic brilliert schmerzfrei

Melbourne Die australischen Fans hofften auf eine Überraschung, doch diesen Gefallen tut ihnen Novak Djokovic nicht. Der Serbe brilliert gegen Alex de Minaur, sein lädierter Oberschenkel behindert ihn nicht.

Der 35 Jahre alte Serbe deklassierte in einem höchst einseitigen Achtelfinalmatch den überforderten Australier Alex de Minaur und setzte sich nach nur 2:06 Stunden locker mit 6:2, 6:1, 6:2 durch. Anders als in den zwei Runden zuvor bereitete Djokovic der linke Oberschenkel keine Probleme, seiner Rekord-Mission scheint daher kaum noch etwas im Wege zu stehen.

Becker: „Gut genug, um das Turnier zu gewinnen“

Rekord ist zum Greifen nah

Wegen dieser Blessur und der bis dahin starken Leistung des an Nummer 22 gesetzten de Minaur hatten die australischen Fans auf eine Überraschung gehofft - doch diese Hoffnung legte sich in der Rod Laver Arena schnell. Djokovic war von Beginn an hellwach, körperlich auf der Höhe und in nahezu allen Belangen überlegen. „Ich kann nicht sagen, dass es mir leid tut, dass ihr kein längeres Match gesehen habt“, sagte Djokovic an die Fans gerichtet.