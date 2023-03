Spitzenduell in LoL-Liga : Unicorns of Love überholt Eintracht Spandau in Prime League

Dank eines Siegs gegen Spandau steht Unicorns of Love in der LoL-Liga Prime League wieder vorne. Foto: Prime League/Freaks 4U Gaming/dpa

Berlin Mit einem Sieg gegen Eintracht Spandau hat sich Unicorns of Love: Sexy Edition in der LoL-Liga Prime League die Tabellenführung geholt. Der Kampf um die Playoffs bleibt auch in der vorletzten Spielwoche eng.

„Es mag realitätsfern klingen, aber ich denke, wir sind das beste Team der Liga“, sagte Spandau-Botlaner Ludwig „Smiley“ Granquist im Interview nach der Niederlage. „Ich glaube wirklich daran, dass wir uns wieder erholen. Wir sind nicht in einem Formtief.“

Nachdem Unicorns of Love und Spandau einen knappen Monat lang immer im Gleichzug gewonnen hatten, gingen beide auf dem ersten Platz in das direkte Duell. Niederlagen am Vortag hatten den Vorsprung aber bereits schmelzen lassen. Den Unterschied in einem lange ausgeglichenen Spiel machte ein Kampf um die Baron-Verstärkungen, den Unicorns of Love für sich entschied und zum Sieg ausspielte.

Verfolger Schalke 04 verlor deutlich gegen BIG und muss sich Platz Drei mit SK Gaming Prime und Mouz teilen. Im Kampf um den letzten Playoff-Platz stehen Eintracht Frankfurt und Gamerlegion weiter punktgleich mit BIG. NNO Prime verliert dahinter mit der vierten Pleite in Folge dagegen den Anschluss.

© dpa-infocom, dpa:230303-99-822750/2

(dpa)