Tennis : United Cup: USA mit 2:0-Führung gegen Tschechien

Sydney Zum Auftakt des neuen United Cups haben die Tennisprofis aus den USA in der Deutschland-Gruppe C einen Auftakt nach Maß erwischt.

Das deutsche Team trifft in der Gruppe C in Sydney zuerst auf Tschechien (31. Dezember und 1. Januar) und dann auf die USA (2. und 3. Januar). In sechs Gruppen des gemischten Wettbewerbs kämpfen insgesamt 18 Nationen ums Weiterkommen, der Sieger wird im Finale am 8. Januar ermittelt. Außer in Sydney, wo auch die Endrunde stattfindet, wird noch in Brisbane und Perth gespielt.