Europameisterschaft Unschlagbar: Von Bredow-Werndl gewinnt zweites Dressur-Gold

Glückselig küsste Jessica von Bredow-Werndl zuerst ihr Pferd und reckte anschließend den rechten Daumen in die Höhe. Mit der Stute Dalera gewann die Dressurreiterin bei der Europameisterschaft in Riesenbeck auch das zweite Einzel-Gold. Ausgiebig winkte sie in Richtung Publikum.