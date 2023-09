US-Football-Liga Was Sie zum Start der NFL-Saison wissen sollten

Insgesamt fünf Partien trägt die NFL in diesem Jahr in Europa aus. Den Anfang macht das Spiel zwischen Jacksonville und Atlanta im Wembley-Stadion in London am 1. Oktober. An den darauffolgenden Sonntagen stehen sich zunächst Jacksonville und Buffalo sowie danach Tennessee und Baltimore im Stadion der Tottenham Hotspur gegenüber. Im November macht die Liga dann erneut in Deutschland Station – und das mit einem echten Höhepunkt. Denn am 5. November empfangen die Kansas City Chiefs als amtierender Champion die Miami Dolphins in Frankfurt. Eine Woche später treten die New England Patriots ebenfalls in der Mainmetropole gegen die Indianapolis Colts an. Im Vorjahr war München Gastgeber für das erste NFL-Hauptrundenspiel auf deutschem Boden gewesen. Die Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady gewannen 21:16 gegen die Seattle Seahawks.