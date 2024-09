US-Football-Liga Was Sie zum Start der NFL-Saison wissen sollten

Im Rahmen der sogenannten International Series werden fünf Spiele außerhalb der USA ausgetragen. Den Auftakt macht nur einen Tag nach dem Saisonstart Brasilien. In der Corinthians Arena in Sao Paulo treffen in der Nacht zu Samstag (2.15 Uhr) die Green Bay Packers auf die Philadelphia Eagles. Im Oktober folgen drei Begegnungen in London: New York Jets gegen Minnesota Vikings (6. Oktober) und Jacksonville Jaguars gegen Chicago Bears (13. Oktober) im Tottenham Hotspur Stadium sowie New England Patriots gegen Jacksonville Jaguars (20. Oktober) im Wembley Stadium. Den Abschluss bildet dann die Deutschland-Partie in München. In der Allianz Arena spielen am 10. November die New York Giants gegen die Carolina Panthers.