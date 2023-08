Tennis US Open: Koepfer muss gegen Alcaraz aufgeben - Lys weiter

Die Hamburgerin ging nach dem Erfolg kurz überwältigt in die Knie, feierte mit ihrer Familie - und wurde überraschend auch von Arne Friedrich angefeuert. Nach der Partie unterhielt sich Lys einige Minuten mit dem früheren Fußball-Nationalspieler, der am Dienstag als „Sportbegeisterter“ bei den US Open war. „Sie ist echt tough und hat Power in den Schlägen“, sagte Friedrich der Deutschen Presse-Agentur über Lys. „Sie ist sehr aufgeräumt, wirklich cool.“