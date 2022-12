400-Meter-Läufer : US-Staffel-Olympiasieger Ross wegen Dopingverstoßes gesperrt

Das Stadion Hayward Field in Eugene im US-Bundesstaat Oregon, Austragungsort der Leichtathletik-WM 2022. Foto: Michael Kappeler/dpa

Monte Carlo Der amerikanische 400-Meter-Läufer Randolph Ross ist wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln für drei Jahre gesperrt worden. Wie die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics mitteilte, ist der 21 Jahre alte Staffel-Olympiasieger von Tokio 2021 wegen drei Verstößen gegen die Meldepflicht bestraft worden.

Ross war einen Tag vor dem 400-Meter-Wettbewerb bei der WM im Juli in Eugene in den USA zunächst vorläufig gesperrt worden. Bei den Tokio-Spielen war er im Staffel-Vorlauf am Start gewesen.