Eiskunstlauf : Van Rensburg und Steffan EM-Neunte - Schott auf Rang neun

Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan landeten bei der EM in den Top Zehn. Foto: Antti Hamalainen/Lehtikuva/AP/dpa

Espoo Die Eiskunstlauf-EM in Finnland geht für das deutsche Team mit zwei neunten Plätzen zu Ende. Vor allem für Nicole Schott ist es ein versöhnlicher Abschluss.

Zum Abschluss der Europameisterschaften im finnischen Espoo haben die deutschen Meister Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan im Eistanz ihre Top-Zehn-Platzierung verteidigt. In der Kür zeigten die Oberstdorfer als EM-Neulinge eine starke Darbietung, die mit 169,17 Punkten und Rang neun belohnt wurde.

Schott mit enttäuschendem Kurzprogramm

Ihr Ziel, unter die besten Fünf oder auf einen Medaillenrang zu gelangen, war für Schott bereits nach dem enttäuschenden Kurzprogramm geplatzt. Immerhin war sie als viertbeste Europäerin in dieser Saison zur EM gekommen. „Es lief nicht so wie erwartet“, sagte sie.

Neue Europameisterin wurde Anastasija Gubanowa mit 199,91 Punkten. Sie ist in Russland geboren, lebt und trainiert in ihrer Heimat, startet aber für Georgien. Russland ist wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine von der EM ebenso wie Belarus ausgeschlossen worden. Russland hatte im vergangenen Jahr bei der EM in Tallinn durch Kamila Walijewa, Anna Schterbakowa und Alexandra Trussowa Gold, Silber und Bronze gewonnen.