Fünffacher Weltmeister Verband: Früherer Weltklasse-Ruderer Peter-Michael Kolbe tot

Trotz seiner großen Erfolge haftete Kolbe der Makel des ewigen Zweiten an. Dreimal war er bei Olympischen Spielen dabei, dreimal musste er sich mit Silbermedaillen begnügen. Die Duelle mit dem Finnen Pertti Karppinen 1976 in Montreal und 1984 in Los Angeles gingen in die Ruderhistorie ein. Über diese Zweikämpfe wollte Kolbe auch lange danach nicht viel reden. „Ohne ihn wäre ich erfolgreicher gewesen“, sagte er einst trocken.