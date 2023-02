Ski alpin : Verband nominiert Emma Aicher für Kombination bei Alpin-WM

Geht bei der Alpin-WM in der Kombination an den Start: Emma Aicher. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa/Archivbild

Courchevel Emma Aicher geht als deutsche Skiläuferin bei den Alpin-Weltmeisterschaften in Frankreich an den Start. Die 19-Jährige vom SC Mahlstetten wurde vom Deutschen Skiverband (DSV) für die Kombination der Frauen an diesem Montag nominiert.

Die Kombination, bestehend aus Super-G und Slalom, ist der erste Wettbewerb bei der WM, die bis zum 19. Februar in Courchevel und Meribel stattfindet.

