Pferdesport : Verfahren des Reitverbandes gegen Beerbaum eingestellt

Warendorf Ein Jahr lang ermittelte der Reitverband gegen Ludger Beerbaum. Nun stellt der Verband das Verfahren ein. Neben Erleichterung bleibt bei Beerbaum auch Ärger.

„Ich werte dies als einen klaren Freispruch“, kommentierte der Reiter. „Das ganze Verfahren hat viel zu lange gedauert und diese Entscheidung war absehbar.“ Beerbaum, der am Donnerstag bei einem Turnier in Katar gestürzt war und daher noch in einer Klinik liegt, hatte bereits nach der Ausstrahlung der TV-Sendung gesagt: „Der Beitrag von 'RTL extra' ist in vielen Punkten nachweislich falsch, verleumderisch und ehrverletzend.“