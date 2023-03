NFL : Vertrag unterschrieben: Carr zu New Orleans offiziell

Quarterback Derek Carr soll in New Orleans in vier Jahren bis zu 150 Millionen US-Dollar verdienen. Foto: David Becker/AP/dpa

New Orleans Quarterback Derek Carr hat einen Vertrag bei den New Orleans Saints unterschrieben. Das teilte das NFL-Team mit. Der Wechsel des 31-Jährigen war seit Tagen bereits beschlossene Sache, in New Orleans soll er in vier Jahren bis zu 150 Millionen US-Dollar verdienen.

Carr lief zuvor seit 2014 für die Raiders auf und zog mit dem Team von Oakland nach Las Vegas. Mit Pässen über 35.222 Yards und für 217 Touchdowns führt der Quarterback die Bestenliste der Raiders an.

In den letzten beiden Partien der Hauptrunde der vergangenen Saison wurde der Quarterback nicht mehr eingesetzt und die Raiders lösten seinen Vertrag kürzlich auf. Carr wurde dennoch in den Pro Bowl gewählt, eine Art All-Star-Spiel der besten Football-Profis einer Saison.

