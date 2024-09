Eishockey Verunglückter NHL-Profi Gaudreau und sein Bruder beigesetzt

Der 31 Jahre alte US-Nationalspieler Gaudreau und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Matthew waren am 29. August bei einem Verkehrsunfall im US-Bundesstaat New Jersey ums Leben gekommen. Beide waren auf Fahrrädern unterwegs, als sie von einem Auto angefahren und tödlich verletzt wurden. Der Fahrer steht unter dem Verdacht, alkoholisiert gewesen zu sein. Die Brüder hatten am Tag darauf eigentlich die Hochzeit ihrer Schwester feiern wollen.