Vor Rennen in Valencia : Verwirrung um Corona-Test bei Marathon-Ass Pflieger

Wurde in der Vorbereitung auf den Marathon in Valencia erheblich beeinträchtigt: Philipp Pflieger. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Ein falsch-positiver Corona-Test hat die Anreise von Marathon-Ass Philipp Pflieger zum Rennen in Valencia erheblich beeinträchtigt.

„Mein schlimmster Alptraum ist in den vergangenen 30 Stunden wahr geworden“, schrieb der 33-Jährige am Freitag bei Instagram. Der Marathon findet an diesem Sonntag statt. Er habe am Donnerstagmorgen mit gepackten Koffern die Nachricht über ein positives Corona-Testergebnis bekommen, das die Einreise nach Spanien verhinderte. „Das war ein kompletter Schock“, schrieb er.