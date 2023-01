Motorsport : Vettel und Schumacher scheitern bei Race of Champions

Vettel und Schumacher scheitern bei Race of Champions

Für Sebastian Vettel (l) und Mick Schumacher sind die Hoffnungen auf den Nationen-Titel beim Race of Champions geplatzt. Foto: James Gasperotti/ZUMA Press Wire/dpa

Pite Havsbad Im Schnee von Schweden sind die Hoffnungen von Sebastian Vettel und Mick Schumacher auf den Nationen-Titel beim Race of Champions geplatzt.

Vettel und Schumacher hatten eigentlich den neunten Sieg für Deutschland im Nationen-Cup angestrebt. Vettel ist seit Jahren Dauergast bei dem Event und hat bereits acht Siege eingefahren, einmal davon auch in der Einzelwertung. Beim Race of Champions treten internationale Topfahrer aus verschiedenen Rennserien mit verschiedenen Wagen gegeneinander an.