Basketball Victor Wembanyama als bester NBA-Neuling ausgezeichnet

Wembanyama stellte in seiner ersten Saison als Profi der San Antonio Spurs zwar keinen Rekord in einer der wichtigsten Statistik-Kategorien auf, hatte im Schnitt aber Werte über alle Kategorien hinweg, die ihresgleichen suchen. Der 2,24 Meter große Sportler kam durchschnittlich auf 21,4 Punkte, 10,6 Rebounds, 3,9 Vorlagen, 3,6 Blocks und 1,2 geklaute Bälle in jeder Partie.