Leichtathletik Vier deutsche Sprint-Staffeln bei Olympia dabei

Nachdem die Staffel der Männer über die kürzere Distanz am ersten Tag der World Relays nach einem Wechselfehler nicht ins Ziel gekommen war, gewannen Kevin Kranz, Lucas Ansah-Peprah, Robin Ganter und Yannick Wolf ihren Lauf in der Hoffnungsrunde in 38,57 Sekunden. Auch das Mixed-Quartett mit Manuel Sanders, Alica Schmidt, Emil Agyekum und Johanna Martin sicherte sich in veränderter Besetzung und mit einer deutlichen Steigerung im Vergleich zum Samstag in 3:13,85 Minuten den ersten Platz und damit das Olympia-Ticket. Die 4x400-Meter-Staffel der Frauen scheiterte hingegen klar und belegte in ihrem Hoffnungslauf nur Rang vier. Platz zwei wäre für die Sommerspiele nötig gewesen.