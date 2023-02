League of Legends : Vitality und KOI siegen zum Auftakt der LEC-Gruppenphase

Berlin Team Vitality und KOI haben sich in ihren Duellen zum Auftakt der Gruppenphase in der League-of-Legends-Liga LEC durchgesetzt. Für Team Heretics und SK Gaming ist es aber noch nicht vorbei.

Nach der Formatänderung in der LEC werden in der Gruppenphase der Winter-Saison erstmals Best-of-Threes in der Liga gespielt. Nach einem dominanten Auftaktsieg von Vitality schlug Heretics in der zweiten Partie zurück. Das entscheidende Spiel war deutlich umkämpfter, letztenendes setzte sich aber Vitality durch.