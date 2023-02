Skispringen : Volleyball und Spaziergang: Althaus' Weg zum erhofften Gold

Will in Planica zu einer Medaille springen: Katharina Althaus. Foto: Daniel Karmann/dpa

Planica Silbermedaillen hat Katharina Althaus genug. Nach 2018, 2019 und 2022 soll nun der erste Gold-Coup im Einzel her. Teamkollegin Freitag sieht den Quali-Tag als gutes Omen.

Pyeongchang 2018, Seefeld in Tirol 2019, Peking 2022: Zweite Plätze bei Großereignissen hat Katharina Althaus eigentlich genug.

Die 26 Jahre alte Skispringerin würde dies zwar nie zugeben und sagt schon vor dem ersten großen WM-Einzel von Planica am Donnerstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport), dass ein weiterer zweiter Platz ein riesiger Erfolg wäre. Die logische Folge in dieser so starken Saison der Allgäuerin mit sechs Siegen im Weltcup wäre aber die erstmalige Krönung zur Einzel-Weltmeisterin.