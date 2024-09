Paralympics in Paris Vom ersten Versuch an auf Kurs: Wieder Gold für Rehm

Wenig später setzten Mispelkamp und Highlander Delight's in der Klassifizierung V mit Silber sogar noch einen drauf. Nur Michele George aus Belgien war auf Best of 8 noch ein paar Prozentpunkte stärker. „Es hat total Spaß gemacht. Aber man weiß ja nie, wie die Pferde reagieren in dieser Atmosphäre“, sagte Mispelkamp. „Und er kann ja schon mal so ein kleines Knallbonbon sein. Aber er hat es einfach mega gemacht, er hat das auch genossen.“ Ihre Teamkollegin Isabell Nowak belegte mit Siracusa Old den vierten Rang.