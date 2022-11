Dressurreiten : Von Bredow-Werndl siegt in Stockholm vor Werth

Stockholm Jessica von Bredow-Werndl hat beim Reitturnier in Stockholm das Top-Ten-Finale gewonnen. Die 36 Jahre alte Dressurreiterin aus dem bayerischen Tuntenhausen gewann wie im Vorjahr die Kür-Prüfung in der schwedischen Hauptstadt.

Beim Weltcup-Turnier in Madrid hatte am Vorabend Frederic Wandres die Kür gewonnen. Der Reiter aus Haben bei Osnabrück siegte am Samstag im Sattel von Duke of Britain (84,830) vor Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle (80,035).