Vor EM und Olympia Klosterhalfen kämpft um ihre Top-Form

Statt an den Start des Diamond-League-Meetings in Marrakesch ging's für Europameisterin Konstanze Klosterhalfen nochmal ins Trainingslager. Die deutsche Ausnahmeläuferin aus Königswinter-Bockeroth arbeitet in der Höhe von St. Moritz weiter am Formaufbau für EM und Olympia und lässt daher das Rennen am Wochenende aus. „Mein Fokus liegt jetzt erstmal auf der EM. Das ist ein ganz dankbarer Zwischenschritt in einer super langen Saison“, sagte die 27-Jährige. „Ich werde die EM auch nutzen, um mich für Olympia gut aufzustellen.“