Rodeln : Vor WM: Legende Hackl kontert Bundestrainer Loch

Oberhof Georg Hackl nimmt es sportlich. Eine Aussage von Bundestrainer Loch kontert die Rodel-Ikone aus Bayern auf seine Weise.

„Tatsächlich habe ich im Lauf meiner Karriere im Rodelsport einige Dinge erfunden, die entweder durch eine Änderung im Reglement eingedämmt wurden oder die heute noch in allen Nationen Anwendung finden. Norbert müsste das wissen, aber scheinbar ist er von der Technik zu weit weg“, sagte Hackl der Deutschen Presse-Agentur kurz vor Beginn der Weltmeisterschaften in Oberhof.

Mit dem deutschen Team habe er trotz allem keinerlei Probleme. „Es gab keinen Konflikt in Deutschland, keinen Grund zu wechseln. Wenn die Österreicher mich nicht vehement angefragt hätten, dann hätte ich in Deutschland weitergemacht. Es ist nichts vorgefallen.“

Was danach kommt, sei noch völlig offen, sagte Hackl. Selbst eine Rückkehr in den deutschen Verband wolle er nicht ausschließen. „Ich kann mir vorstellen, irgendwann mal beim deutschen Verband in der Nachwuchsarbeit mitzuhelfen. Auch in Österreich ist das eine Option, das weiß ich jetzt aber noch nicht.“