Leichtathletik Vorbei gewinkt: Sieg des chinesischen Läufers He aberkannt

Nach einem denkwürdigen Zieleinlauf, der die Gemüter vieler Sportfans in China erhitzte, ist Lokalmatador He Jie der Sieg beim Halbmarathon in Peking aberkannt worden. Wie das Organisationskomitee nach Abschluss einer Untersuchung mitteilte, wurden die Ergebnisse von He sowie der Kenianer Willy Mnangat und Robert Keter und des Äthiopiers Dejene Hailu annulliert. Medaillen und Preisgelder müssen zurückgegeben werden. Außerdem wurden Strafen gegen die Veranstalter angekündigt.