Skispringen : Vorfreude und Skepsis vor Super-Team-Premiere in den USA

Lake Placid Bei der Rückkehr des Skisprung-Weltcups nach Übersee starten die Männer zum ersten Mal im Super-Team. Vom neuen Format sind noch nicht alle überzeugt.

„Interessant, definitiv. Aber ich weiß noch nicht, ob ich da so von überzeugt bin“, sagte Karl Geiger der Deutschen Presse-Agentur. „Bei den großen Nationen sind mehr als zwei Leute sehr gut. Da finde ich es ein bisschen schade, wenn nur zwei starten dürfen“, sagte der Allgäuer mit Blick auf den Wettkampf beim Weltcup in Lake Placid an diesem Samstag (23.00 Uhr/Eurosport). Geiger wird just an diesem Tag 30 Jahre alt.