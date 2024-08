Radsport Vuelta: Starker Lipowitz auf Platz drei - O'Connor nun vorn

Ex-Biathlet Florian Lipowitz hat sich bei der Spanien-Rundfahrt nach mehr als 120 Kilometern in einer Ausreißergruppe einen starken dritten Platz geholt und damit auch in der Gesamtwertung einen großen Sprung gemacht. Der 23-Jährige, der gerade erst sein drittes Profijahr bestreitet, erreichte auf der sechsten Etappe der Vuelta mit einem Rückstand von 5:12 Minuten auf den australischen Tagessieger Ben O'Connor das Ziel in Yunquera und rückte damit vom 20. auf den vierten Gesamtrang vor.