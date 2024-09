Kuriosität in der MLB Warum Danny Jansen in einem Spiel für beide Teams spielte

Als Danny Jansen für die Toronto Blue Jays gegen die Boston Red Sox aufläuft, ahnt er nicht, dass er in diesem Spiel Geschichte in der weltbesten Baseball-Liga, der MLB, schreiben wird. Der US-Amerikaner hat keinen Schimmer, dass die Kanadier am Ende mit 4:1 gewinnen werden, er aber als Verlierer des Spiels den Platz verlassen wird.