Ski alpin : Weidle Neunte im Super-G von Cortina d'Ampezzo

Cortina d'Ampezzo- Die deutsche Skirennfahrerin Kira Weidle hat ihr Weltcup-Wochenende in Cortina d'Ampezzo mit einer soliden Fahrt unter die besten Zehn beendet.

Nach den Plätzen 3 und 15 in den Abfahrten wurde die Starnbergerin im Super-G am Sonntag Neunte. „Ich bin mit allen drei Tagen skifahrerisch absolut zufrieden. Es sind nur noch Feinheiten“, sagte die 26-Jährige im ZDF mit Blick auf die beginnende WM in zwei Wochen in Frankreich.