WM in London : Weiterer Ruhetag für Darts-Profi Clemens

WM in London

London Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens erhält bei der WM in London einen zusätzlichen Ruhetag.

Der Weltverband PDC setzte das Achtelfinale des 39-Jährigen gegen den Schotten Alan Soutar anders als ursprünglich erwartet nicht am Donnerstagabend, sondern erst am Freitag (15.00 Uhr/Sport1 und DAZN) an.