Springreiten : Weltcup-Sieg für Janne Friederike Meyer-Zimmermann

La Coruña Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann hat den Weltcup im spanischen La Coruña gewonnen. Die Pinnebergerin setzte sich im Sattel von Messi im Stechen ohne Fehler in 36,52 Sekunden gegen den Engländer Harry Charles mit Casquo durch, der ebenfalls ohne Abwurf 36,87 Sekunden benötigte.

Meyer-Zimmermann und Charles hatten den Normalparcours als einzige mit Null-Fehler-Ritten bewältigt. Platz drei bei der siebten Weltcup-Station ging an den Österreicher Max Kühner mit Up Too Jacco. Philipp Weishaupt aus Riesenbeck, der am Vorabend den Großen Preis gewonnen hatte, belegte auf Che Fantastica Platz neun.