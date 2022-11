Eishockey : Wenig Zuschauer: Deutschland Cup zum letzten Mal in Krefeld

Krefeld Der Eishockey-Deutschland-Cup wird in diesem Jahr zum vorerst letzten Mal in Krefeld ausgetragen. Das bestätigte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Peter Merten. „Wir sind jetzt zum fünften Mal hier.

Am Donnerstag waren beim deutschen 3:2-Auftaktsieg nach Verlängerung gegen Dänemark keine 1000 Zuschauer in der Halle. Offiziell hatte der DEB zwar 1680 Zuschauer angegeben. Wie Merten aber erläuterte, waren etliche Karten an Landesverbände und Sponsoren gegangen, die teilweise nicht genutzt wurden. „Es ist nicht optimal“, sagte Merten zur enttäuschenden Zuschauerzahl am Donnerstag.