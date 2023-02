Ski nordisch : Werbebühne WM: Nordische Kombination kämpft um die Zukunft

Planica Die besten Allrounder im Skispringen und Langlaufen kämpfen bei der WM nicht nur um Medaillen. Für die Nordische Kombination geht es in Planica und in den nächsten Jahren um viel mehr.

Im Gesamtweltcup liegt Armbruster auf Platz zwei, am Freitag steht ihr WM-Debüt an und sie zählt zu den Medaillenfavoritinnen. Das Problem ist: Armbruster ist Nordische Kombiniererin. Die Weltmeisterschaft im slowenischen Planica ist für sie und ihre Teamkolleginnen nicht nur der sportliche Saisonhöhepunkt. Sie ist auch die Bühne, um für den Fortbestand ihrer Disziplin auf Weltniveau zu werben.

„Ein Schlag ins Gesicht“

Geiger sieht „Werbeplattform“

Die WM, bei der am Freitag die ersten Kombi-Medaillen vergeben werden, sieht Olympiasieger Vinzenz Geiger auch als „Werbeplattform“ für seinen Sport. Der 25-Jährige hofft auf einen langfristigen Effekt. „Es ist eine Großveranstaltung an einem genialen Ort. Ich bin zuversichtlich, dass das gut ausschauen wird“, sagt der Oberstdorfer. Erstmals bei einer WM treten im malerischen Tal der Schanzen Männer und Frauen gemeinsam in einem Mixed-Wettbewerb an.