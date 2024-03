DBB-Auswahl Wie bei WM: Basketballer starten bei Olympia gegen Japan

Am 30. Juli geht es für den Weltmeister gegen den Sieger des Qualifikationsturniers in Riga (2. bis 7. Juli). Dafür kommen Georgien, die Philippinen, Lettland, Brasilien, Kamerun und Montenegro infrage. Zum Abschluss der Gruppenphase wartet am 2. August das Duell mit Gastgeber Frankreich um Supertalent Victor Wembanyama. Die konkreten Uhrzeiten wurden bislang nicht veröffentlicht. Gegen Frankreich geht es bereits in der Vorbereitung zweimal: Am 6. Juli in Köln und am 8. Juli in Montpellier.