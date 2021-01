Baskets-Physiotherapeut Bogdan Suciu (Bild oben, Mitte) zeigt gemeinsam mit GA-Redakteurin Sabrina Bauer und Basktes-Kapitän TJ DiLeo die Übungsreihe „Greatest of all times“. Und die Übung hält, was sie verspricht: Sie lockert den gesamten Körper. Foto: Jörn Wolter