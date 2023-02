Skispringen : Windspringen in Rasnov: Althaus auf Rang 22, Seyfarth Vierte

Rasnov Skispringerin Katharina Althaus hat einen Tag nach ihrem sechsten Saisonsieg eine Enttäuschung erlebt. Die 26 Jahre alte Allgäuerin kam im rumänischen Rasnov nicht über Platz 22 hinaus.

Althaus bleibt wenige Tage vor der WM im slowenischen Planica aber Deutschlands Top-Medaillenkandidatin. Am Freitag hatte sie die versammelte Konkurrenz noch klar distanziert. „Ich bin total glücklich mit dem Sieg, vor allem der zweite Durchgang lief sehr gut für mich. Die Form passt“, sagte Althaus, die vor zwei Wochen schon mit einem Heimsieg vor der rekordverdächtiger Kulisse von mehr als 20 000 Fans in Willingen geglänzt hatte. Selina Freitag als zweite deutsche Hoffnungsträgerin war in Rasnov nicht am Start.