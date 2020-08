Eishockey-Bundesliga : Winter Game der Haie muss verlegt werden

Köln Die Verlegung des Winter Game zwischen den Kölner Haien und den Adler Mannheim hat zwar nur indirekt mit Corona zu tun. Dennoch kann der ursprüngliche Termin am 9. Januar nicht gehalten werden.

Nun herrscht Gewissheit: Das Winter Game 2021 der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Kölner Haien und Adler Mannheim kann nicht wie geplant am 9. Januar in Müngersdorf über die Bühne gehen. Wie die Haie am Freitag mitteilten, sei „der aufwendige Auf- und Abbau der Eisfläche im Rheinenergiestadion zeitlich nicht möglich“.