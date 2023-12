Handball WM-Dämpfer: DHB-Frauen als Gruppenzweiter ins Viertelfinale

Die setzt das Team von Bundestrainer Markus Gauguisch im Viertelfinale am Mittwoch gegen den Olympia-Vierten Schweden fort. „Schade, dass wir uns für einen charakterstarken Auftritt nicht belohnen konnten. Wir waren sehr nah dran und haben nie aufgegeben. Wir nehmen viele gute Sachen mit. Jetzt gilt der volle Fokus dem Spiel gegen Schweden“, sagte Gaugisch und ergänzte: „Wir gehen mit viel Rückenwind in die Partie. Die Spielerinnen werden weiter an sich glauben. Wir wissen, was auf uns zukommt, wollen das Ding aber biegen.“