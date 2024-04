Veränderungen im Tennissport WTA-Finale zieht nach Riad

Bezeichnend, dass das schon länger feststehende WTA-Verdikt erst nach den amerikanischen Großturnieren in Indian Wells und Miami verkündet wurde. Die Turnierdirektoren Tommy Haas (Indian Wells) und James Blake (Miami) hätten massiv darauf gedrängt, die Bekanntgabe zu verschieben, um hitzigen Diskussionen während ihrer Wettbewerbe zu entgehen, heißt es. In den sozialen Medien brach tatsächlich schon kurz nach der WTA-Verlautbarung ein Shitstorm aus, vernichtende Kritik an der Funktionärstruppe äußerten Fans rund um den Globus. Vom „schwärzesten Tag in der WTA-Geschichte“ war die Rede, auch wurde die Frage gestellt, wie schlimm es ums Damentennis stehen müsse, wenn es keine seriösen und lukrativen Offerten aus traditionell starken Tennismärkten gebe – und man auf die Millionenschecks aus Saudi-Arabien zugreifen müsse und sich zum Büttel der PR-Strategien des Königreichs mache.