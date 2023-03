Indian Wells : Zverev erreicht Achtelfinale nach Dreisatz-Krimi

Indian Wells Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Masters in Indian Wells das Achtelfinale erreicht. Der 25-Jährige aus Hamburg gewann gegen den Finnen Emil Ruusuvuori 7:5, 1:6, 7:5.

Bei dem mit 10,1 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier musste Zverev auf dem Center Court in der Mittagssonne 2:40 Stunden lang kämpfen und einen ganz schwachen zweiten Satz hinter sich lassen. „Ich finde über die Dauer der Partie war er der bessere Spieler, aber manchmal entscheiden nur ein oder zwei Punkte. So ist Tennis“, sagte Zverev über das Stadionmikrofon und meinte: „Ich bin hier, um zu bleiben.“ In seiner Karriere ist es die dritte Achtelfinal-Teilnahme bei dem Wettkampf in der kalifornischen Wüste. Über das Viertelfinale hinaus gekommen ist er dabei noch nie.