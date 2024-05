Tennis Zverev freut sich auf French-Open-Duell mit „Legende“ Nadal

Zuerst dachte Alexander Zverev an einen Scherz, doch mittlerweile hat er sich mit dem Gedanken an den Hammer-Auftakt der French Open gegen Rekordsieger Rafael Nadal angefreundet. „Ich freue mich auf dieses Match. Ich freue mich, dass ich gegen so eine Legende nochmal spielen darf“, sagte der Tennis-Olympiasieger in Paris.