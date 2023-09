Tennis Zverev kämpft sich in Peking ins Viertelfinale

Wie am Vortag hatte Zverev, der erst am vergangenen Dienstag den Titel in Chengdu gefeiert hatte, dabei gesundheitliche Probleme und schien offenbar schlecht Luft zu bekommen. Im Kampf ums Halbfinale-Ticket trifft der Olympiasieger auf Nicolas Jarry aus Chile. „Um ehrlich zu sein, bin ich gerade nur müde, ich will ins Bett gehen“, sagte Zverev im Siegerinterview: „Ich fühle mich auch ein bisschen krank.“