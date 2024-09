Tennis Zverev lässt Teilnahme an Davis-Cup-Endrunde noch offen

Teamkollege Jan-Lennard Struff sagte wegen Problemen an der Hüfte ab - gab aber jetzt Entwarnung. „Ich fühle mich fit und die Hüfte ist in einem stabilen Zustand. Ich hoffe, dass ich in Málaga dabei sein kann“, sagte der Warsteiner und kündigte an, mit Zverev reden zu wollen. „Wir werden hier auf jeden Fall sprechen. Natürlich wäre das cool“, sagte Struff über einen möglichen Zverev-Start bei der Endrunde.