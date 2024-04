Tennis Zverev und Struff erreichen Achtelfinale in Monte-Carlo

Zverev hatte in der ersten Runde wie der topgesetzte Novak Djokovic ein Freilos. Der Weltranglisten-Erste Djokovic meldete sich nach seiner kleinen Auszeit und dem Verzicht auf das Masters-Turnier in Miami eindrucksvoll zurück und ließ dem Russen Roman Safiullin beim 6:1, 6:2 keine Chance. Djokovic war zuletzt Mitte März in Indian Wells überraschend früh in der dritten Runde gescheitert. Auf eine Teilnahme in Miami verzichtete der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger anschließend und begründete dies damit, dass er zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere seinen beruflichen und privaten Zeitplan ausbalanciere.