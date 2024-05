French Open Zverev vs. Nadal: Tenniswelt freut sich auf „Popcorn“-Match

Die Veranstalter bezeichneten es als „Popcorn“-Match der ersten Runde - vielleicht wird es auch das Highlight des gesamten Turniers. Es hat alles, was einen großen Schlagabtausch verspricht. Mythos gegen Momentum, Rekordchampion gegen Olympiasieger. Das Wissen, es könnte Nadals letzter Auftritt bei seinem Lieblingsturnier auf der Abschiedstour sein. Dazu die Erinnerungen an das Halbfinal-Drama in Paris vor zwei Jahren, als Zverev zuerst Nadal auf Augenhöhe begegnet, dann umgeknickt war und anschließend mit dem Rollstuhl vom Platz geschoben wurde.