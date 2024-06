Tennis Zverev zum vierten Mal in Serie im French-Open-Halbfinale

„Ich bin froh, dass ich wieder in einem Halbfinale stehe. Ich hoffe, ich kann mal eins gewinnen“, sagte der Hamburger lächelnd im Sieger-Interview. In der Runde der besten Vier trifft der Olympiasieger am Freitag auf den Norweger Casper Ruud, der von der verletzungsbedingten Viertelfinal-Absage von Titelverteidiger Novak Djokovic profitierte.